Спецоперация 05 декабря 2022, 03:30 Рогов назвал цель ночного удара по подконтрольной ВСУ части Запорожья Рогов: целью ночного удара по Запорожью стали склады с боеприпасами военная техника ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Целью ночного удара по Запорожью стали склады боеприпасов, военная техника, а также инфраструктурные объекты, которые используют ВСУ, написал в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня, начиная с 00:58 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучала серия взрывов. <…> По предварительной информации, целью прилетов [снарядов] была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ», — отметил он.

Реклама

Украинские СМИ ранее сообщили об воздушной тревоге в четырех областях Украины, в том числе в Запорожской области. Российские военные с февраля выполняют боевые задачи в зоне спецоперации. С 10 октября они наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы замедлить украинских солдат.

Реклама

Ранее дипломатический источник заявил, что украинская сторона готовит провокацию для срыва транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса. Планируется задействовать канадских наемников, добавил собеседник.