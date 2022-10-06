Рогов назвал настоящих руководителей ситуации в Запорожской области | 360°

Спецоперация 06 октября 2022, 08:22 Поделиться Telegram

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Viber Рогов назвал настоящих руководителей ситуации в Запорожской области Рогов заявил, что линию соприкосновения в Запорожской области курируют из Англии

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Боевыми действиями в Запорожской области руководят представители НАТО. Такое заявление в интервью ТАСС сделал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Запорожская линия боевого соприкосновения курируется британцами», — поделился он.

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По его словам, без лиц, принимающих решения (ЛПР) с английской стороны не принимается ни одно решение. Все действия ведутся только по их команде.

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Рогов сказал, что в контроле за ситуацией принимают участие и представители других стран — членов НАТО. Однако во главе стоят именно англичане. По данным Рогова, после них по рангу идут американцы, канадцы и поляки.

Также он заявил, что среди ЛПР по ситуации в Запорожской области есть выходцы с Западной Украины. Среди них Рогов указал жителей Львова, Тернополя и Ивано-Франковска. По его данным, запорожцы замыкают эту иерархию.

Рогов заявил, что украинская сторона воспринимает жителей Запорожской области как пушечное мясо. По его словам, именно с такой формулировкой противник запрашивает подкрепление.

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