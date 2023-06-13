Спецоперация 13 июня 2023, 01:34 Рогов назвал длину линии фронта на Запорожском направлении Рогов: длина линии фронта на Запорожском направлении составляет более 150 километров РИА «Новости»

Читать 360tv в

Длина линии фронта в Запорожской области составляет более 150 километров. Такие данные предоставил РИА «Новости» глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На сегодня длина запорожского фронта составляет свыше 150 километров. Нашей армией выстроено несколько линий глубокоэшелонированной обороны, в которую уперся противник, бросая свои силы на убой», — сообщил Рогов.

Реклама

В районе Времевского выступа идут тяжелые бои, отметил глава движения. Ми-28 и Ка-52 совершают боевые вылеты один за другим. Ожесточенные бои «сверхвысокой интенсивности» идут неподалеку от села Урожайное, сообщил Рогов.

В ночь на 12 июня под обстрелом оказался город Токмак в Запорожской области. Удары пришлись на центральную площадь населенного пункта. ВСУ использовали РСЗО «Град» с неуправляемыми дальнобойными снарядами западного образца.