Рогов допустил вероятность одновременного подрыва ВСУ Днепровской и Каховской ГЭС | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 14:50 Рогов допустил вероятность одновременного подрыва ВСУ Днепровской и Каховской ГЭС Член администрации Рогов допустил сценарий подрыва ВСУ Днепровской и Каховской ГЭС РИА "Новости"

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Одновременный подрыв Каховской и Днепровской ГЭС украинскими военными для вывода из строя Запорожской АЭС нельзя исключать. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ТАСС.

«Я не исключаю, что они попробуют совместить два сценария. С одной стороны, сначала рвануть ДнепроГЭС, а затем еще и Каховскую ГЭС. То есть сначала затопить Запорожскую АЭС, а потом не дать возможности ее охлаждать», — сказал он.

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Рогов отметил, что при подрыве каждой из ГЭС будет осуществляться свой сценарий развития. Это в первую очередь скажется на мирных жителях. По его словам, такой шаг может затронуть десятки населенных пунктов. Он допустил, что могут пострадать и погибнуть сотни тысяч людей.

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Представитель Запорожской области заявил, что в случае теракта на Каховской ГЭС затопит порядка 80 населенных пунктов. Подрыв также угрожает нарушением в работе систем охлаждения Запорожской АЭС.

«При прорыве ДнепроГЭС — это затопление значительной части Запорожья и других населенных пунктов и затопление Запорожской АЭС», — добавил Рогов.

Он подчеркнул, что украинская сторона попросила Евросоюз и ООН направить миссию на Каховскую ГЭС для внедрения на объект агентов своих и западных спецслужб.