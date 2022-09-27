Рогов допустил, что ВСУ могут совершить попытку наступления в районе Энергодара | 360°

Спецоперация 27 сентября 2022, 08:50 Поделиться Telegram

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Viber Рогов допустил, что ВСУ могут совершить попытку наступления в районе Энергодара Член ГСА Запорожской области Рогов: ВСУ могут попытаться наступать в районе Энергодара РИА «Новости»

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Украинские военные могут попытаться начать наступление в районе Энергодара и его пригородах. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Боевики Зеленского могут предпринять попытку прорыва путем форсирования Днепра в районе Каменки-Днепровской, Энергодара и его пригороде, селе Ивановка. Они также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС», — сказал Рогов РИА «Новости».

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Он напомнил, что ранее союзные силы смогли отбить несколько попыток высадки украинского десанта, в частности, применив авиацию.

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