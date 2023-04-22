Спецоперация 22 апреля 2023, 17:45 Родственники бойцов ВСУ в Кривом Роге вышли на митинг против плохих условий их службы — СМИ Украинское издание «Вести»: семьи бойцов ВСУ вышли на митинг против условий их службы Соцсети

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Родственники бойцов ВСУ вышли на митинг в Кривом Роге. Они протестуют против плохих условий службы своих близких и отношения командования к ним, жалуются, что раненых не вывозят с позиций. Об этом написал украинский Telegram-канал «Вести».

На опубликованном видео люди скандируют «Позор!». Родственники военнослужащих рассказали, что тех бросили на передовую «без ничего» — ни материального обеспечения, ни должной подготовки.

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В СМИ часто появляются сообщения о том, что командование ВСУ относится к солдатам как к пушечному мясу, им задерживают выплаты, их не обеспечивают достаточным количеством боеприпасов. Кроме того, командиры иногда скрывают потери. В результате родные погибших не только не знают об их судьбе, но и не могут получить положенные им деньги.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области участились случаи перехода бойцов на сторону России. На днях в плен сдались восемь представителей бригады теробороны. Рогов отметил, что украинцы не хотят умирать за киевский режим.