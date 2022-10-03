«Родным тяжелее, чем мне». Десантник из Подмосковья — о решении пойти защищать Родину | 360°

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«Родным тяжелее, чем мне». Десантник из Подмосковья — о решении пойти защищать Родину

Десантник из Подмосковья заявил о готовности встать на защиту своей страны

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Пришедший в один из военкоматов Подмосковья житель региона готов встать на защиту Родины. С собой он взял все самое необходимое. Об этом он сам рассказал «360».

На призывной пункт мужчина пришел с большим рюкзаком. В нем самое необходимое: личные вещи и медикаменты.

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«Готов защищать Родину. Но переживаю за состояние родных, каково им будет осознавать, что я уехал, и неизвестно, что дальше будет и когда это закончится», — признался он.

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Ранее житель Подмосковья служил в воздушно-десантных войсках, первом зенитно-ракетном полке.

«Если будут распределять по подразделениям и роду войск, думаю, попаду в десантное отделение, будем делать свое дело. Мама переживает, из-за этого больше всего ощущаешь трепет — то, что родным тяжелее, чем мне», — поделился он.

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