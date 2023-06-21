21 июня 2023, 03:44
«Родина отметила нас достаточно высоко». Пригожин отказался от награды за Артемовск
Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин отказался от наград за освобождение Артемовска
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что он и командир группы Дмитрий Уткин отказались от наград за освобождение Артемовска. В аудиосообщении, распространенном пресс-службой бизнесмена, он заявил, что Родина и так достаточно высоко отметила бойцов отряда.
«По поводу Бахмута (украинское название Артемовска — прим. ред.). Я и Уткин отказались от получения наград, поскольку считаем, что Родина нас и так достаточно отметила высоко», — сказал Пригожин.
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Так основатель «Вагнера» ответил на вопрос журналистов, получил ли он награду за освобождение города.
Еще основателя «Вагнера» спросили, верна ли появившаяся прошлым летом информация о его награждении звездой Героя России. Пригожин подтвердил, что в июне 2022 года действительно вышел такой указ после освобождения Попасной. Но эта звезда, как считает сам бизнесмен, была вручена ему благодаря героизму бойцов ЧВК и военных подразделений Минобороны, поддерживавших бойцов во время штурма.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о дальнейшей судьбе отряда. По его словам, есть вероятность, что бойцы прекратят свою деятельность на территории Украины.
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