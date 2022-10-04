Эксклюзив 04 октября 2022, 16:23 Поделиться Telegram

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Viber «Родина — она не на бумаге». Житель Подмосковья — о готовности принять участие в спецоперации Житель Подмосковья заявил о готовности принять участие в спецоперации ради мирного неба

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Житель Подмосковья готов стать добровольцем для участия в СВО. Он считает необходимым бороться за традиционные ценности. Об этом он сам рассказал «360».

Житель Подмосковья самостоятельно пришел на призывной пункт. Сам он родился в Узбекистане, однако с конца 90-х годов живет в России. У мужчины есть сын, который уже в ближайшие дни также отправится в зону спецоперации.

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«Родина — она не на бумаге и не на словах, она прежде всего в нашем сердце, и она с родными, близкими и на той территории, где мы живем. Мы прежде всего идем, чтобы отстаивать не только интересы нашего государства, но и исконные ценности, в отличие от Запада», — объяснил он.

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Ранее россиянин проходил срочную службу в российской армии, но боевого опыта не имеет. По его мнению, россиянам нужно отстаивать интересы Родины.

«Это всего лишь спецоперация, которую проводит верховный главнокомандующий, которого мы выбирали и которому мы должны следовать. И это принципиальная позиция не потому, что на Западе на нас вешают мыслимые и немыслимые прозвища, нет. В таком случае мы бы не увидели такого количества добровольцев», — отметил он.

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