Роддом в Мариуполе сильно пострадал после того, как здание оккупировали украинские националисты. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил ТАСС, что медучреждение планируют восстановить.

«Мариупольский роддом, конечно, будет восстановлен, чтобы проводить там плановые роды. На данный момент как временное решение рассматривается возможность открытия родильных палат при госпиталях, развернутых на территории Мариуполя», — сказал он.

Ранее Водолацкий заявлял, что от действий националистов пострадал не только роддом, но и больница № 3. Следственный комитет России установил, что здание родильного отделения попало под прицельный огонь со стороны ВСУ и нацбатов. Западные СМИ утверждали обратное. По их словам, медучреждение якобы пострадало от прилета российских ракет.

Основную поддержку при восстановлении Мариуполя местные власти получат от субъектов РФ. С их помощью планируют реконструировать объекты городской инфраструктуры, детсады и водоснабжение. Водолацкий отметил, что в Мариуполе осталось мало учреждений, которые не требуют капитального ремонта.