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    08 мая 2022, 10:27

    Роддом в Мариуполе восстановят

    Александр Иванов

    Роддом в Мариуполе сильно пострадал после того, как здание оккупировали украинские националисты. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил ТАСС, что медучреждение планируют восстановить.

    Роддом в Мариуполе восстановят

    «Мариупольский роддом, конечно, будет восстановлен, чтобы проводить там плановые роды. На данный момент как временное решение рассматривается возможность открытия родильных палат при госпиталях, развернутых на территории Мариуполя», — сказал он.

    Ранее Водолацкий заявлял, что от действий националистов пострадал не только роддом, но и больница № 3. Следственный комитет России установил, что здание родильного отделения попало под прицельный огонь со стороны ВСУ и нацбатов. Западные СМИ утверждали обратное. По их словам, медучреждение якобы пострадало от прилета российских ракет.

    Основную поддержку при восстановлении Мариуполя местные власти получат от субъектов РФ. С их помощью планируют реконструировать объекты городской инфраструктуры, детсады и водоснабжение. Водолацкий отметил, что в Мариуполе осталось мало учреждений, которые не требуют капитального ремонта.