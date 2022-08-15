Робота-сапера «Проход» используют в спецоперации на Украине

В специальной операции на Украине задействовали уникального робота-сапера «Проход». Об этом сообщил генеральный директор предприятия-разработчика — ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») — Владимир Пименов РИА «Новости».

Данный проект — заказ Минобороны. По словам Пименова, робототехнический комплекс уже успешно прошел госиспытания. «Проход» работает на дистанционном управлении, что позволяет успешно его применять в зоне проведения специальной военной операции. В частности, для разминирования освобожденных территорий Донбасса.

По оценкам специалистов, «Проход» — единственный сейчас российский робот-сапер, который даже после нескольких подрывов на мощной противотанковой мине не выходит из строя.

Военнослужащие ДНР уже тренируются работать с гусеничными роботами «Уран-6». Они тоже управляются дистанционно и используются для разминирования территорий.