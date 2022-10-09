Рядовой ВС России восстановил линии связи под обстрелами ВСУ и взял в плен украинского корректировщика | 360°

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Рядовой ВС России восстановил линии связи под обстрелами ВСУ и взял в плен украинского корректировщика

Минобороны рассказало о подвиге рядового Умнова, который пленил корректировщика ВСУ

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Рядовой ВС России Александр Умнов под обстрелами восстановил оборванную связь и пленил украинского корректировщика. Пленный раскрыл, где расположены вооружение и техника ВСУ. О подвиге Умнова рассказало Минобороны России.

На одном из участков ВСУ, перейдя в наступление, открыли огонь по позициям российской батальонно-тактической группы, связь в которой обеспечивал рядовой Умнов.

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«Действуя смело и решительно, Александр Умнов, невзирая на непрерывный обстрел со стороны противника, оперативно восстановил целостность линий связи, что позволило командованию управлять подчиненными», — сообщило российское оборонное ведомство.

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После восстановления связи телефонист вступил в бой, в котором обнаружил, обезвредил и взял в плен украинского корректировщика. В результате российским войскам удалось отразить атаку украинских боевиков.

«Задержанный националист в ходе допроса раскрыл районы расположения вооружений и военной техники, по которым позже был нанесен артиллерийский удар», — пояснили в Минобороны.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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