Рядовой ВС России восстановил линии связи под обстрелами ВСУ и взял в плен украинского корректировщика | 360°

Спецоперация 09 октября 2022, 10:20 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Рядовой ВС России восстановил линии связи под обстрелами ВСУ и взял в плен украинского корректировщика Минобороны рассказало о подвиге рядового Умнова, который пленил корректировщика ВСУ Минобороны РФ

Читать 360tv в

Рядовой ВС России Александр Умнов под обстрелами восстановил оборванную связь и пленил украинского корректировщика. Пленный раскрыл, где расположены вооружение и техника ВСУ. О подвиге Умнова рассказало Минобороны России.

На одном из участков ВСУ, перейдя в наступление, открыли огонь по позициям российской батальонно-тактической группы, связь в которой обеспечивал рядовой Умнов.

Реклама

«Действуя смело и решительно, Александр Умнов, невзирая на непрерывный обстрел со стороны противника, оперативно восстановил целостность линий связи, что позволило командованию управлять подчиненными», — сообщило российское оборонное ведомство.

Реклама

После восстановления связи телефонист вступил в бой, в котором обнаружил, обезвредил и взял в плен украинского корректировщика. В результате российским войскам удалось отразить атаку украинских боевиков.

«Задержанный националист в ходе допроса раскрыл районы расположения вооружений и военной техники, по которым позже был нанесен артиллерийский удар», — пояснили в Минобороны.

2 0 0 0 0 0