Военкоры рискуют жизнью, снимая сюжеты о военных конфликтах, и заслуживают льгот. Такое заявление «360» сделал депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Депутат предложил приравнять работающих в зоне боевых действий корреспондентов к ветеранам. По его словам, такие корреспонденты постоянно рискуют жизнью и заслуживают льгот.

«Я присутствую на эфирах федеральных телеканалов, мы комментируем видео, которые сняли военные корреспонденты. Видно, что они находятся непосредственно в зоне соприкосновения, вокруг них происходят взрывы, стреляют. Люди рискуют жизнью», — сказал он.

Сейчас в зоне спецоперации работают много военных корреспондентов, некоторые погибают при выполнении работы. Однако они до сих пор не защищены законодательно. Он предложил распространить на них в полном или частичном объеме льготы, предусмотренные для ветеранов боевых действий.

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Они предполагают некоторые меры поддержки, например, компенсацию части расходов на оплату жилья и медицинские льготы. Это, по словам Олега Матвейчева, не так уж много, но «лучше, чем ничего». Он предложил принимать решение о присвоении статуса индивидуально, рассматривая количество командировок. Депутат надеется, что его идея найдет поддержку.

«Есть люди, которые находятся там месяцами. Мы знаем их имена. Таких нужно поощрять», — сказал парламентарий.

С предложением присваивать военкорам статус ветеранов боевых действий он обратился к министру обороны России Сергею Шойгу. Письмо есть в распоряжении RT.