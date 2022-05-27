Риски провокаций со стороны украинских спецслужб увеличились на границе с Россией. Об этом предупредил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.

«Основными из них (угроз — прим. ред.) являются возросшие риски провокаций спецслужб Украины в отношении российских пограничников, попытки проникновения на российскую территорию украинских диверсионно-разведывательных групп с целью совершения подрывных акций на приграничной территории», — сказал Кулишов в интервью «Российской газете».

Он добавил, что украинские бойцы устраивали дискриминационные действия в отношении пересекающих границу россиян. По словам генерала, все перечисленные угрозы сопровождались прекращением пограничного сотрудничества. Причем все происходило по инициативе Украины.

«С 2014 года до февраля 2022 года украинской стороной предпринято свыше 40 антироссийских акций на государственной границе», — уточнил Кулишов.

Он подчеркнул, что на этом фоне Украина не прекращала вести активную антироссийскую пропаганду.