Спецоперация 11 августа 2023, 14:33 «Ридус»: появилось видео удара дрона-камикадзе по технике ВСУ

Читать 360tv в

Отряд «Эспаньола», который был собран из числа футбольных фанатов, в своем Telegram-канале опубликовал видео удара дрона-камикадзе по технике ВСУ. Об этом написал «Ридус».

Кадры передают слаженную работу соединений разведки, БПЛА, артиллерии и операторов FPV-дронов-камикадзе.

Реклама

В «Эспаньоле» рассказали, что одни бойцы устанавливали координаты, другие обездвижили своим ударом технику, а дроны-смертники завершили поставленную задачу.