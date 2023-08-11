11 августа 2023, 14:33
«Ридус»: появилось видео удара дрона-камикадзе по технике ВСУ
Отряд «Эспаньола», который был собран из числа футбольных фанатов, в своем Telegram-канале опубликовал видео удара дрона-камикадзе по технике ВСУ. Об этом написал «Ридус».
Кадры передают слаженную работу соединений разведки, БПЛА, артиллерии и операторов FPV-дронов-камикадзе.
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В «Эспаньоле» рассказали, что одни бойцы устанавливали координаты, другие обездвижили своим ударом технику, а дроны-смертники завершили поставленную задачу.
Оружие
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