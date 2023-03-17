17 марта 2023, 19:15
«Ридус»: члены украинского движения намерены устроить протесты в дружественных России странах ЕС
Члены украинского националистического движения, получившие тяжелые ранения в ходе специальной операции, запланировали ряд протестов в дружественных России странах. Среди своих целей они обозначили желание поссорить с Россией Румынию, Венгрию и Словакию. Об этом сообщил «Ридус».
По данным издания, в планах участников движения подтолкнуть Молдавию к войне с Приднестровьем.
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Кроме того, они планируют убедить страны Европы поставить союзников России в условия, при которых у них не будет возможности отказаться от военной помощи Украине.
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Также сообщается, что украинцы, которые проживают в «недобросовестных» странах ЕС, должны будут проводить акции протеста и нарушать общественное спокойствие.
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