Диверсант отказался убивать руководство Херсонской области | 360°

Спецоперация 27 сентября 2022, 07:34 Поделиться Telegram

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Viber Диверсант отказался убивать руководство Херсонской области РИА «Новости»: украинский диверсант отказался убивать Сальдо и Стремоусова РИА «Новости»

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Военная разведка Украины приказала своему диверсанту убить главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, однако он отказался. Допрос задержанного показало РИА «Новости».

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Двух парней задержали в селе Чернобаевке Херсонской области. Александр Свароба 1998 года рождения работал под позывным Алекс, а Артем Савельев 2003 года рождения — Малой. Они собирали для украинской военной разведки данные о российских войсках и участвовали в подготовке терактов.

Например, однажды куратор назначил старшему из них, Алексу, встречу с диверсантом, который передал ему шесть взрывных устройств размером с коробок спичек. Тот заложил их неподалеку от места встречи. Другим заданием стало убийство на руководство Херсонской области. Однако парень отказался это делать.

«В отношении Сальдо и Стремоусова, на что я тоже дал отказ, так как опасаюсь за свою жизнь и за жизнь своих родственников», — рассказал Александр Свароба.

Владимир Сальдо 19 сентября вернулся на службу после долгого лечения. Кирилл Стремоусов рассказал французскому журналисту о покушениях, которые предотвратили в Херсонской области.

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