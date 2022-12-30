Спецоперация 30 декабря 2022, 07:52 РИА «Новости» сообщило о задержании в ЛНР подозреваемой в передаче Украине данных о ВС России РИА «Новости»: подозреваемую в передаче Украине данных о действиях ВС РФ задержали в ЛНР

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Силовики задержали в ЛНР жительницу освобожденного населенного пункта Сватово. Женщину заподозрили в передаче киевскому режиму сведений о передвижении ВС России и ее техники. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

«Спецслужбами в ЛНР задержана жительница Сватово, подозреваемая в передаче иностранной разведке сведений о передвижении войск и техники Вооруженных сил Российской Федерации», — заявил источник.

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Он добавил, что Вооруженные силы Украины могли пользоваться переданной подозреваемой информацией, в том числе и для атаки по объектам гражданской инфраструктуры в Сватове.

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Ситуация на Сватовском направлении обострилась еще несколько месяцев назад. Националисты регулярно обстреливают Сватово из американских реактивных систем залпового HIMARS, пытаясь прорвать оборону. Это важный участок, ведь он открывает пути к ряду населенных пунктов Луганской Народной Республики.