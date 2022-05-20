РФ получила документы о признании Украиной пленения военных со Змеиного

Киев на уровне внутренних документов своей армии признал попадание в российский плен военнослужащих с острова Змеиный. Ранее украинское руководство публично назвало их погибшими и представило к высоким наградам. Об этом сообщило РИА «Новости» с ссылкой на материалы, оказавшиеся в распоряжении агентства.

Согласно приведенным данным, сотрудники российских силовых структур предоставили агентству списки с фамилиями бойцов, полученные «от патриотически настроенных украинских военных». В списках значатся фамилии более двух тысяч погибших, пропавших без вести и попавших в российских плен военнослужащих Украины. Там указаны и фамилии почти 40 военнослужащих со Змеиного с пометкой о том, что они попали в российский плен. Там же приведенные контактные данные их родственников.

82 украинских военных вывезли с острова Змеиный на российском спасательном буксире «Шахтер» 26 февраля. Днем ранее они сложили оружие при подходе к острову российских вооруженных сил.

При этом Киев объявил всех их погибшими, президент Владимир Зеленский принял решение объявить каждого Героем Украины посмертно.

Тогда же минобороны РФ обнародовало кадры прибытия военных в Севастополь, где им раздали бутилированную воду и сухие пайки.

Ранее сообщалось, что украинские войска с 7 по 9 мая предприняли несколько попыток штурма острова Змеиный, которые закончились полной неудачей.