Результаты референдума встретили аплодисментами и объятиями в ЦИК ДНР | 360°

Спецоперация 28 сентября 2022, 01:13 Поделиться Telegram

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Viber Результаты референдума встретили аплодисментами и объятиями в ЦИК ДНР

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Итоги референдума о вхождении в состав России подвели в ЦИК ДНР. В информационном центре результаты встретили аплодисментами и объятиями. Этот момент попал на видео.

Перед объявлением результатов голосования в информационном центре была полная тишина. Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий подвел итоги и поздравил всех с состоявшимся референдумом. Сразу после этого собравшиеся в зале стали хлопать и обниматься друг с другом, скандируя «Россия». В первых рядах оказался глава народной республики Денис Пушилин.

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Как заявил Высоцкий, за вхождение ДНР в состав России выступили 99,23% местных жителей. Такую цифру он назвал после обработки всех бюллетеней. По словам Пушилина, чистоту проведения голосования могут подтвердить иностранные наблюдатели и журналисты. Они следили за процессом практически на всех участках и не зафиксировали никаких нарушений.

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Референдумы проходили в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Утром 28 сентября объявят официальные итоги голосования.

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