Спецоперация 20 июня 2023, 23:57 «Результат пыток и издевательств». Российские военные вернулись из украинского плена с проблемами со здоровьем Омбудсмен ЛНР Сердюкова: у возвратившихся из плена военных есть проблемы со здоровьем Telegram

Читать 360tv в

Одиннадцать военнослужащих из ЛНР освободили в мае из украинского плена. Сейчас они возвращаются в республику. У некоторых из них в плену возникли проблемы со здоровьем, написала в Telegram-канале уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

«Везем домой 11 защитников республики, вернувшихся из плена в ходе майского обмена между Россией и Украиной. В результате перенесенных пыток и издевательств, без своевременного оказания адекватной медпомощи, у некоторых ребят есть серьезные осложнения», — отметила она.

Реклама

По словам Сердюковой, после обмена военнослужащие ЛНР лечились в больницах в других регионах России. Теперь они предстоит продолжить необходимое лечение и пройти курс реабилитации.

Ранее Минобороны сообщило, что порядка 94 российских военнослужащих освободили из украинского плена. По данным ведомства, многим из них в плену грозила смертельная опасность. Уточнялось, что обмен военнопленными произошел благодаря успешно проведенным переговорам с Украиной.