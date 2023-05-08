Спецоперация 08 мая 2023, 08:19 Резервуар с дизельным топливом получил повреждения после взрывов в Киеве Администрация Киева заявила о повреждении резервуара с дизельным топливом РИА «Новости»

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Резервуар с топливом емкостью 10 тонн получил повреждения в Соломенском районе Киева, где в ночь на понедельник прогремели взрывы. На месте происшествия зафиксировали утечку топлива, сообщила в своем Telegram-канале военная администрация города.

«Поврежден резервуар с топливом емкостью 10 тонн, есть утечка», — уточнили в ведомстве.

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По данным столичной администрации, возгорание не зафиксировали, на место происшествия направили оперативные службы.

По предварительной информации, от взрыва пострадала газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела. Экстренные службы перекрыли газ и ликвидировали пожар.

В ночь на понедельник в Киеве и области произошло несколько взрывов. Всего воздушная тревога сработала на территории девяти украинских регионов. В их числе Полтавская, Кировоградская, Николаевская, Одесская и другие области.