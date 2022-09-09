Резервные силы союзных войск вошли в Харьковскую область | 360°

Спецоперация 09 сентября 2022, 03:11 Поделиться Telegram

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Viber Резервные силы союзных войск вошли в Харьковскую область Власти Харьковской области: в регион входят резервные соединения вооруженных сил РИА «Новости»

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В Харьковскую область входят резервные силы ВС РФ, сообщила пресс-служба администрации региона в Telegram-канале. По всей линии соприкосновения идут бои.

«В подконтрольную России часть Харьковской области входят резервные соединения вооруженных сил», — говорится в сообщении.

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Власти Харьковской области обратились к местным жителям с рекомендацией на время покинуть опасные районы. При этом волонтеры продолжают оказывать гуманитарную помощь гражданам.

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Жители Харьковской области начали получать российские паспорта. «Мы один народ, нас нельзя разделить. Мы все россияне, все русские», говорят харьковчане. Очередь за паспортами России составляет около двух тысяч человек.

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