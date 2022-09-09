Резервные силы союзных войск вошли в Харьковскую область | 360°

Все новости

Мир

09 сентября 2022, 06:16

Россия нашла способ поддержать белорусскую «нефтянку»

Мир

09 сентября 2022, 05:58

ЮАР пообещала не присоединяться к санкциям Запада против России

Реклама

Технологии

09 сентября 2022, 05:21

Национальный центр развития искусственного интеллекта заработал в России

Происшествия

09 сентября 2022, 04:59

Два человека стали жертвами ДТП в Ростовской области

Мир

09 сентября 2022, 04:57

Крым выразил готовность помочь Херсонской области с газом

Здоровье

09 сентября 2022, 04:45

Вирусолог Альтштейн не исключил возможность появления новых вариантов коронавируса

Мир

09 сентября 2022, 04:41

Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа — СМИ

Общество

09 сентября 2022, 04:15

Названа единственная страна, обреченная на голод этой зимой

Мир

09 сентября 2022, 04:10

Северная Корея закрепила за собой право превентивного ядерного удара по противнику

Спецоперация

09 сентября 2022, 03:11

Резервные силы союзных войск вошли в Харьковскую область

Власти Харьковской области: в регион входят резервные соединения вооруженных сил

Читать 360tv в

В Харьковскую область входят резервные силы ВС РФ, сообщила пресс-служба администрации региона в Telegram-канале. По всей линии соприкосновения идут бои.

«В подконтрольную России часть Харьковской области входят резервные соединения вооруженных сил», — говорится в сообщении.

Реклама

Власти Харьковской области обратились к местным жителям с рекомендацией на время покинуть опасные районы. При этом волонтеры продолжают оказывать гуманитарную помощь гражданам.

Реклама

Жители Харьковской области начали получать российские паспорта. «Мы один народ, нас нельзя разделить. Мы все россияне, все русские», говорят харьковчане. Очередь за паспортами России составляет около двух тысяч человек.

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама