Резервную линию электропередачи к Запорожской АЭС восстановили | 360°

Спецоперация 12 сентября 2022, 22:23 Поделиться Telegram

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Viber Резервную линию электропередачи к Запорожской АЭС восстановили МАГАТЭ: на Запорожской АЭС восстановили вторую резервную линию электропередачи РИА Новости

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В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили о восстановлении второй резервной линии электропередачи к Запорожской АЭС. Информация опубликована в официальном аккаунте МАГАТЭ в Twitter.

Реакторный блок ЗАЭС, напомнили в агентстве, находится в состоянии холодной остановки. Для его охлаждения потребуется меньше электроэнергии.

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«Это позволяет оператору держать одну линию в резерве, в то время как другая обеспечивает электростанцию внешним электричеством, необходимым для охлаждения реактора и других основных функций безопасности», — пояснили в МАГАТЭ.

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Запорожскую АЭС с марта охраняют российские военные. Удары ВСУ по Энергодару и прилегающей к станции территории стали регулярными.

Миссия МАГАТЭ после визита на ЗАЭС опубликовала доклад, в котором призвала прекратить обстрелы как самой станции, так и ее окрестностей.

В военно-гражданской администрации Запорожской области заявили, что украинские боевики под руководством западных кураторов готовят наступление в районе ЗАЭС.

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