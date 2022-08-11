Reuters: США поддержали идею создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

Правительство США поддержало идею, согласно которой вокруг Запорожской АЭС будет создана демилитаризованная зона. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из Госдепа.

По словам представителя американского правительства, высокопоставленные чиновники в Штатах считают сам факт ведения боев вблизи атомной станции опасным и безответственным поведением.

«Мы продолжаем призывать Россию прекратить военные операции на территории украинских ядерных объектов или рядом с ними, а также вернуть полный контроль над ними Украине. Мы также поддерживаем призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг АЭС», — заявил источник Reuters.

Ранее стало известно, что в четверг, 11 августа, в район размещения радиоактивных изотопов на Запорожской АЭС попало три украинских снаряда. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов. Его слова процитировали «Известия». Он отметил, что в результате прилета снарядов со стороны ВСУ произошел обрыв линий электропередачи. Это привело к возгоранию на близлежащем поле.