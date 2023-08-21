Эксклюзив 21 августа 2023, 20:05 Рецепт саморазрушения. Германия предложила невыполнимый план для ВСУ Блогер «Голос Мордора»: Германия предложила Украине рецепт саморазрушения Unsplash

Читать 360tv в

Германия играет с Украиной и навязывает ей идеи, противоречащие здравому смыслу. Цель хитрого плана одна — уничтожить страну любым способом. Такое мнение высказал автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360».

Далее — его прямая речь.

Немецкое издание Die Welt наконец-то нашло рецепт настоящей украинской «перемоги» над Россией. И нужно для это практически ничего — всего-то мобилизовать три миллиона украинцев и победа будет гарантирована.

И есть две версии того, как в головах германских экспертов родился столь замечательный план.

Штурм по телам

Версия первая — они реально надеются закидать русскую армию мясом. Тут уж речь пойдет не просто о «мясных штурмах», а о чем-то более грандиозном, напоминающем сценки из фантастических фильмов про зомби, когда те штурмуют какую-либо стену, забираясь на нее по телам своих собратьев. Возможно, германские стратеги и тактики и рассматривают украинцев именно как этих самых зомби, совершенно нечувствительных к боли и потерям. В принципе, учитывая происходящее на Запорожском направлении, такой вывод они могли сделать легко. Экспертам Welt вообще неинтересны украинские потери. Списанное мясо, не более того. Ничего страшного, ведь в запасе еще много десятков тонн этого очень недорого материала.

Примечательно, что Welt ничего не о говорит о технике и оружии, потому что в их стратегии борьбы против России — это вообще не главный элемент. Сейчас бы спросить, что об этом думают многие российские либералы, которые, описывая Великую Отечественную войну, говорили, что «русские закидали немцев трупами». Вранье, конечно, но их рецепт, похоже, пошел в работу.

Но спешу разочаровать педантичных продуманных немцев — новые тонны мяса не гарантируют ничего, кроме новых огромных потерь ВСУ. Это будет не армия, а огромные неуправляемые толпы, легкие цели для массированных ударов артиллерии и авиации.

Но это в том случае, если эксперты Welt на самом деле предполагают мобилизацию трех миллионов украинцев.

Мобилизация на Украине обернется бегством

А вот вторая версия — куда интереснее. Дело в том, что отмобилизовать три миллиона — сверхзадача. На 99% попросту нерешаемая. Выгребать придется всех, вообще всех. В условиях украинской демографии в строй встанут больные, калеки и инвалиды.

И эта мобилизация будет сопровождаться массовым бегством из страны огромного числа людей. Та самая картинка, с зомби штурмующими стену, куда более вероятна на польско-украинской границе, чем на линии российских укреплений.

И исходя из этого можно сделать предположение, что немцы предлагают Украине задуматься — а возможна ли победа в том или ином виде вообще? И для нее предлагается заведомо невыполнимое условие, которое само по себе может попросту уничтожить страну. Без всякой борьбы вообще. Надо просто начать отлавливать собственных граждан миллионами и попытаться организовать их в некое подобие армии. И это выльется в самые обычные концлагеря, до предела набитые раздетыми и голодными мобилизованными. Которых потом предполагается бросить в бой. Кстати, отдельный вопрос — наличие квалифицированных командиров всех уровней для такой оравы. Их попросту нет. И есть большая вероятность того, что неуправляемая голодная и раздетая толпа пойдет сражаться вовсе не с тем врагом, который ей предлагается.

Вот и думайте, что же предлагает немецкое издание Welt — сдаться или же разрушить Украину руками украинцев. Окончательно и бесповоротно. И в этой формуле отсутствует только одно — победа над Россией.