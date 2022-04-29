Ретроспективу конфликта в Донбассе показали на выставке в Бейруте

Фотовыставка «Почему началась специальная операция на Украине. Донбасс 2014-2015» открылась в Бейруте, сообщило РИА «Новости». Она призвана показать ливанцам ретроспективу конфликта в ДНР и ЛНР.

Выставка открылась в «Русском доме» при поддержке МИА «Россия сегодня». Соорганизатором выступила непосредственный свидетель событий Татьяна Азаревич. Она и провела экскурсию для первых посетителей.

«На протяжении 8 лет бои за Донбасс не прекращаются ни на один день, каждый день новые жертвы, но мир уже давно закрыл глаза на это, никто не просил остановить это», — сказала женщина.

В экспозиции — 150 фотографий с мест событий, от Дома профсоюзов в Одессе до авианалета на ЛНР. Исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Ливане Руслан Рамазанов напомнил, что киевская карательная операция продолжалась в Донбассе больше восьми лет, за это время погибли порядка 13 тысяч жителей региона. Задача выставки — показать трагические события после 14 апреля 2014 года.

Тем временем продолжается спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. Военные эксперты считают, что вооружение националистов на исходе, и российским военным удастся окружить их группировку в Донбассе в течение трех недель.