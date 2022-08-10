«Решительно отвергаем данные инсинуации». Посол России ответил на обвинения США в минировании Украины

Территорию Украины заминировали собственные военные, а не Россия. Об этом в ответ на решение госдепа США выделить 89 миллионов долларов на разминирование заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Вашингтон бездоказательно возлагает на нас ответственность за минирование территории республики. B русофобском запале американцы превзошли сами себя. <…> Решительно отвергаем данные инсинуации», — объявил он.

Посол России заметил, что во время переговоров по «зерновому коридору» мировое сообщество убедилось в том, что именно Украина заминировала прибрежную акваторию Черного моря. То же украинские бойцы сделали на территории социальных и инфраструктурных объектов, в том числе школ и детских садов, лесов и полей. Часть боеприпасов для минирования, например, Claymore и С-4, украинским военным поставили США.

«Все это доказывает: реальная ситуация прямо противоположна тому, о чем вещает госдеп. Однако это не останавливает организаторов дезинформационной кампании против России», — заявил посол России в США.

Американские власти выделят Украине 89 миллионов долларов на обезвреживание наземных мин. Часть средств пойдет на подготовку 100 групп украинских саперов, остальное — на закупку оборудования и техники.