«Решила поддержать сына». Мать бойца 9-го полка ДНР рассказала о работе добровольцем на фронте
Мать бойца 9-го полка ДНР рассказала о работе добровольцем на фронте
Бойцам 9-го полка ДНР, которые сейчас выполняют задачу по взятию под контроль Авдеевки, оказывают помощь и простые жители, которые раньше не имели никакого отношения к армии. Среди добровольцев — мать одного из военных. Ее сын служит в минометной батарее. Светлана оказывает медицинскую помощь военнослужащим. В мирной жизни она была продавцом.
«Оказываем помощь бойцам медицинскую, моральную, психологическую поддержку. Работать приходится в разных условиях — и в полевых, и в тяжелых. Бывает страшно. Это работа наша», — рассказала женщина в беседе с «360».
Светлана добавила, что пришла на фронт добровольцем 23 февраля. До этого она была продавцом. Так что получилась максимальная переквалификация.
«Близкие поддерживают. У меня сын служит тоже здесь уже давно, решила поддержать сына, он служит в минометной батарее», — добавила она.