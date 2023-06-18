Спецоперация 18 июня 2023, 13:46 «Решение зрело давно». Глава Петрозаводска пойдет добровольцем в отряд «Ахмат» Глава Петрозаводска Любарский сдаст дела и отправится добровольцем в отряд «Ахмат» «ВКонтакте»

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский вступит добровольцем в отряд специального назначения «Ахмат». Об этом градоначальник сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Решение, которое сегодня принял окончательно, зрело давно — с момента начала СВО», — написал он.

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Любарский рассказал, что задумывался о том, чтобы пойти добровольцем, когда ездил к бойцам. Он признался, что понимает — в ходе боевых действий можно погибнуть, романтики в этом нет. Кроме того, глава Петрозаводска осознал, что он не так молод — градоначальнику в апреле исполнилось 55 лет. Тем не менее он прошел Спецкурс-1 в Российском Университете Спецназа в Гудермесе — городе в Чечне. Но, отучившись, понял, что «обузой не будет».

Жителям Любарский сообщил, что ничего не бросил и не оставил недоделанным. Необходимые задачи, касающиеся содержания города, он еще обсудит.

«Сдам дела и вернусь в Гудермес на обучение уже в качестве добровольца „Ахмата“. Всем добра!» — заключил он.

Жители поддержали градоначальника. В комментариях под публикацией они отметили, что это мужской поступок. Горожане пожелали Любарскому здоровья и воинской удачи. А также добавили, что обязательно будут ждать его возвращения, как и всех парней, который отправились в зону СВО.