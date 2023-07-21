Спецоперация 21 июля 2023, 21:53 Решение Украины по российским судам в Черном море не понравилось Великобритании Постпред при ООН: в Британии не хотят, чтобы конфликт на Украине расширился на Черное море

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В Великобритании выступили против расширения боевых действий в ходе конфликта на Украине на Черное море. Такое заявление сделала постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд, сообщил ТАСС.

«Это последнее, чего бы мы хотели. Так что мы не поддерживаем расширение военных действий в этом направлении», — заявила дипломат.

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Таким образом Вудворд ответила на вопрос, поддерживают ли британские власти решение киевских властей считать военными все суда, идущие в Россию по Черному морю.

Минобороны Украины запретило судоходство в северо-восточной части Черного моря. В ведомстве заявили, что будут рассматривать суда, идущие через эту акваторию к российским морским портам, как перевозящие военные грузы.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие заявления несут опасность для России.