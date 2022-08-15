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    15 августа 2022, 01:50

    Решение Польши по Украине поставило под удар НАТО, заявили в США

    Решение Польши приобрести корейские танки поставило под удар НАТО

    Юлия Шелковенко

    Идея польской армии закупить тысячу южнокорейских танков K2 по меньшей мере кажется странной, заявил американский военный эксперт Даниэль Гур в статье для 19fortyfive.

    «Использование машин от одной страны-производителя дает большие преимущества и Польше, и альянсу. Крайне странно, что Варшава подписала соглашение с Южной Кореей о масштабной сделке по приобретению вооружений», — пояснил специалист.

    Теперь Польша должна наладить еще одну цепочку поставок. Кроме того, необходимо разработать методы взаимодействия К2 с другими боевыми системами. В противном случае это ставит под удар НАТО.

    Запад по-прежнему поставляет оружие ВСУ. Заказанные у Кореи образцы вооружения заменят те, что были отправлены Польшей в качестве военной помощи Украине.

    В России неоднократно заявляли, что такая политика только затягивает конфликт. При этом любой транспорт с вооружением для нужд украинских солдат становится мишенью ВС РФ.

    На Западе понимают, для чего США поддерживают Украину. Передавая Киеву оружие, они загоняют его в долги.