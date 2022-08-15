Решение Польши по Украине поставило под удар НАТО, заявили в США

Идея польской армии закупить тысячу южнокорейских танков K2 по меньшей мере кажется странной, заявил американский военный эксперт Даниэль Гур в статье для 19fortyfive.

«Использование машин от одной страны-производителя дает большие преимущества и Польше, и альянсу. Крайне странно, что Варшава подписала соглашение с Южной Кореей о масштабной сделке по приобретению вооружений», — пояснил специалист.

Теперь Польша должна наладить еще одну цепочку поставок. Кроме того, необходимо разработать методы взаимодействия К2 с другими боевыми системами. В противном случае это ставит под удар НАТО.

Запад по-прежнему поставляет оружие ВСУ. Заказанные у Кореи образцы вооружения заменят те, что были отправлены Польшей в качестве военной помощи Украине.

В России неоднократно заявляли, что такая политика только затягивает конфликт. При этом любой транспорт с вооружением для нужд украинских солдат становится мишенью ВС РФ.

На Западе понимают, для чего США поддерживают Украину. Передавая Киеву оружие, они загоняют его в долги.