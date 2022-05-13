Борцы с фейками разнесли в пух и прах очередной репортаж CNN

Авторы Telegram-канала «Война с фейками» сделали подробный разбор очередного сюжета CNN и доказали, что он является постановочным. Американские журналисты обвинили российских солдат в расстреле мирных жителей.

Репортаж вышел 12 мая. Журналист СNN рассказал о том, как в марте двое российских солдат якобы убили безоружных мирных жителей перед обыском здания в Киевской области. В качестве доказательств преступления приводятся слова некой Юлии, дочери одного из погибших, и записи с камер видеонаблюдения.

Команда специалистов выяснила, что запись велась у веломагазина Camper Bikes в селе Мрия. На разных фрагментах видео не совпадают положение теней, дата и время, интерьер комнаты сторожа, а от бронежилетов, которые надеты на солдатах, российская армия отказалась еще в 2014 году.

Источник фото: CNN

В сюжет добавлена нарезка кадров, снятых в разные дни, — скорее всего, уже после того, как российские войска ушли. Кроме того, показана машина с надписью «Танковый спецназ», но такого подразделения не существует. Часть материалов снята с участием четырех актеров. Эти кадры специально выложены в плохом качестве, чтобы нельзя было распознать подлог.

Настоящим оказалось лишь видео с камер наблюдения, на котором патрульные обходят местность и осматривают гражданских. При этом они не делают ничего противозаконного.

Это не первый фейковый материал с Украины. Например, в апреле местные СМИ растиражировали информацию о якобы попавшей в жилой дом в Одессе российской ракете, сообщило РИА ФАН. Однако эксперты доказали, что таким образом они попытались скрыть сбой в работе украинских ПВО.