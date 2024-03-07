Спецоперация 07 марта 2024, 10:51 Репортаж американского канала о жителях Часова Яра назвали правдивым Дипломат Полянский: CNN сделал правдивый репортаж об истории жителей Часова Яра РИА «Новости»

Читать 360tv в

Телеканалу CNN удалось опубликовать достоверный материал о ситуации в Часовом Яре. Американские журналисты сделали правдивый репортаж о жителях города. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в соцсети Х.

Он подчеркнул, что украинские боевики используют население города в качестве щита и укрываются в жилых домах. Дипломат напомнил, что жители Часова Яра ждут прихода российских военных.

Реклама

«У CNN появилась правдивая информация, что случается редко», — написал Полянский.

Дипломат добавил, что ВСУ могут держаться в городе только благодаря американским деньгам и оружию.

Ранее мэр Часова Яра Сергей Чаус предупредил об ослабевающей поддержке украинской армии со стороны Запада. Боевики столкнулись с дефицитом техники и боеприпасов. Чаус рассказал, что военные оставили на стенах города множество надписей с требованием обеспечить их вооружением. По его словам, союзники Украины подвели страну в решающий момент.