07 марта 2024, 10:51
Репортаж американского канала о жителях Часова Яра назвали правдивым
Дипломат Полянский: CNN сделал правдивый репортаж об истории жителей Часова Яра
Телеканалу CNN удалось опубликовать достоверный материал о ситуации в Часовом Яре. Американские журналисты сделали правдивый репортаж о жителях города. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в соцсети Х.
Он подчеркнул, что украинские боевики используют население города в качестве щита и укрываются в жилых домах. Дипломат напомнил, что жители Часова Яра ждут прихода российских военных.
Реклама
«У CNN появилась правдивая информация, что случается редко», — написал Полянский.
Дипломат добавил, что ВСУ могут держаться в городе только благодаря американским деньгам и оружию.
Ранее мэр Часова Яра Сергей Чаус предупредил об ослабевающей поддержке украинской армии со стороны Запада. Боевики столкнулись с дефицитом техники и боеприпасов. Чаус рассказал, что военные оставили на стенах города множество надписей с требованием обеспечить их вооружением. По его словам, союзники Украины подвели страну в решающий момент.
Военные
ВСУ
Россия
ООН
Деньги
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама