Спецоперация 14 ноября 2022, 10:01 РЕН ТВ сообщил о смерти российского сапера под Курском при обстреле ВСУ РЕН ТВ: сапер ВС России погиб при обстреле ВСУ под Курском

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Российский сапер погиб и еще двое военнослужащих пострадали при обстреле ВСУ в Курской области 13 ноября, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Официальных данных пока нет.

По данным канала, украинские боевики обстреляли российскую границу, когда военные ВС России устанавливали минно-заградительные сооружения в районе Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Двух военнослужащих госпитализировали.

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Накануне власти региона сообщали о семи прилетах по приграничному поселку Краснооктябрьский Глушковского района. В результате населенный пункт оказался обесточен: украинские снаряды повредили объекты энергоснабжения. Кроме того, осколки разбили около 20 окон трехэтажного жилого дома. Раненых, к счастью, не было. После обстрелов начался пожар, в результате которого пострадали хозяйственные постройки и гаражи, написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

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