Российские войска уничтожили цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет «Точка-У» в Днепропетровске. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Цеха по производству комплектующих и ремонту ракет и реактивных снарядов на оборонном предприятии «Южный машиностроительный завод» в Днепропетровске уничтожили высокоточными ударами с воздуха, сообщило Минобороны России.

Высокоточным оружием ВКС России уничтожены четыре пункта управления ВСУ, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянки в ДНР и 3-й танковой бригады в районе Новопокровки в Харьковской области. Российские войска также уничтожили склад боеприпасов украинских боевиков в районе Константиновки в ДНР, нанесли удары по местам скопления боевиков и военной техники ВСУ в 25 районах.

ВСУ с начала СВО потеряли 256 самолетов, 139 вертолетов, 1557 беспилотников, 355 ЗРК, 4073 танка и других бронемашин, 746 РСЗО, 3149 орудий полевой артиллерии и минометов, 4253 спецавтомобиля.