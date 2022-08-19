Ремонтный батальон восстановит брошенный ВСУ бронетранспортер
Российский рембат взял в работу брошенный ВСУ бронетранспортер «Буцефал»
Вооруженные силы Украины бросили подорвавшийся на мине БТР «Буцефал». Российские механики восстановят его за пару дней. Телеканал «Звезда» показал работу ремонтного батальона на полях спецоперации.
Бронетранспортер доставили с передовой. На нем есть незначительные повреждения: корпус в нескольких местах посекли осколки, а одну покрышку разорвала мина, на которую он наехал.
«Машину, видимо, просто бросили. Если „Буцефал“ отремонтируют, то он продолжит службу, но уже в качестве музейного экспоната», — рассказал корреспондент Павел Кольцов.
На видео механики проверили двигатель боевой машины и другие агрегаты. Рембат работает на скорость, но следит за качеством. Обычно специалисты чинят двигатель за один-два дня, и машина возвращается в строй.
БТР-4 «Буцефал» относится к семейству украинских бронетранспортеров. Его используют для перевозки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки в бою.
Минобороны РФ ранее показало боевую работу расчетов самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация». Их применяют для уничтожения колонн военной техники националистов и их укреплений.