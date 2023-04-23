Важное 23 апреля 2023, 13:34 Ремонтные цеха ВСУ поразили под Харьковом — Минобороны Минобороны сообщило о поражении цеха предприятия авиапромышленности ВСУ в районе Харькова РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные поразили цеха предприятия авиапромышленности ВСУ в районе Харькова, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он уточнил, что там армия противника ремонтировала и проводила испытания реактивных летательных аппаратов «Стриж».

Оперативно-тактическая и армейская авиация при поддержке артиллеристов Западной группировки войск поразила подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Першотравневое, Загоруйковка и Котляровка Харьковской области.

Реклама

«В районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Тимковка Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп», — рассказал Конашенков.

По его словам, за последние сутки на Купянском направлении российские военные уничтожили до 95 бойцов ВСУ. Армия противника лишилась также бронированной машины и двух пикапов.

Украинские военнослужащие стали чаще переходить на сторону России, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он добавил, что солдаты больше не желают сражаться за президента Владимира Зеленского.