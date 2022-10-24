Ремонт танков в полевых условиях показали на видео | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 09:18 Ремонт танков в полевых условиях показали на видео Телеканал «Звезда» показал видео с ремонтирующими военную технику участниками СВО РИА "Новости"

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Появились кадры восстановления военной техники и вооружения военнослужащими ВС России в полевых условиях. Мастера рембата примеряют роль танкиста после починки боевых машин в условиях СВО. Об этом сообщил телеканал «Звезда» у себя в Telegram-канале.

Бойцы ремонтных подразделений переквалифицируются в танкистов, чтобы убедиться, что все системы боевой машины работают исправно. На языке военных этот процесс называется проверкой выстрелом.

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Военнослужащий ремонтной роты с позывным Исток пояснил, что это означает запустить систему вооружения полностью и выстрелить.

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«Весь цикл должен пройти — от загрузки до выстрела, до попадания в цель. Это уже заключительный этап передачи на передний край», — уточнил он.

В качестве дополнительной защитой от кумулятивных снарядов противника мастера приварили к броне танка металлические швеллеры.

Ранее были опубликованы кадры восстановления военной техники и вооружения военнослужащими ВС России в полевых условиях. В Минобороны отметили, что ремонтные подразделения работают круглосуточно.