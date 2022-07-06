Рекордсмен Книги рекордов России рассказал о спасении жителей Донбасса из-под обстрелов

Жителям Донбасса, которые остаются в своих домах под обстрелами, нужна помощь. Каждый может оказать ее и сделать посильное для себя дело, уверен победитель и призер всероссийских и международных соревнований по грэпплингу и ММА, рекордсмен Книги рекордов России Марат Узденов. Он уже несколько месяцев помогает эвакуировать жителей ДНР и ЛНР, возит гуманитарную помощь.

«Я решил поехать в Донбасс, чтобы быть полезным своему государству РФ и спасать людей, эвакуировать тех, кто нуждался в этом. Меня знакомые просили помочь вывезти семью, которую обстреляли 27 февраля в Мариуполе, и они не могли выехать. Люди были ранены — кто в голову, кто в ногу. Тогда маленькую девочку ВСУ убили и сделали фейк, что это российские войска сделали, и меня попросили разоблачить этот фейк, я поехал в Мариуполь. Вывез эту семью, позаботился о том, чтобы эту девочку похоронили», — рассказал Узденов в комментарии «360».

На этом он не остановился и стал помогать эвакуировать людей, у которых нет возможности уехать на безопасную территорию, привозил гуманитарную помощь — сначала в приграничные пункты временного размещения, потом стал ездить в Волноваху, Мариуполь, Мелитополь, Донецк.

«Уже работал по полной. Около 15 партий гумпомощи я уже отвез в Донбасс. И лекарствами, и едой помогал, и одеждой, и вывозил людей, когда понимал, что они нуждаются в том, чтобы уехать на территорию России, я все организовывал. И сейчас, уже находясь дома, я продолжаю организовывать эвакуацию мирных жителей ДНР и ЛНР. Я вывез около 20 человек, и вот сейчас будем вывозить семью из Изюма. Связь с ними была потеряна долго, но мы их нашли», — добавил он.

Узденов подчеркнул, что очень положительно относится к спецоперации, и выразил уверенность, что Россия дойдет до конца, чтобы жители ДНР и ЛНР были освобождены и стали жить в мире и спокойствии.

Он отметил, что на Кавказе у многих жителей сильно развито чувство патриотизма с самого детства. По его мнению, сейчас все должны поддерживать свою страну и стараться приносить пользу либо военнослужащим, либо беженцам.

«Что-то нужно делать хорошее. Если каждый человек будет делать даже небольшое дело, мы быстрее восстановим справедливость», — заключил Узденов.