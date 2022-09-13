Рекордно большой схрон боеприпасов нашли в лесу Запорожской области | 360°

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Рекордно большой схрон боеприпасов нашли в лесу Запорожской области

Член Запорожской ВГА Рогов: схрон из 260 ящиков со снарядами нашли в Токмакском районе

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В лесу на территории Токмакского района нашли рекордно большой схрон боеприпасов. В 260 ящиках хранили снаряды разного калибра и головные взрыватели, рассказал в Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Местные жители рассказали полицейским о неизвестных людях, которые перетаскивали в лесополосе какие-то ящики. Правоохранители обнаружили в указанном месте тайник.

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В нем хранились 180 ящиков со снарядами калибром 125 миллиметров и 80 — со снарядами 152 миллиметра. Там же лежали четыре коробки с головными взрывателями. Владимир Рогов назвал эту находку рекордной.

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«Полицейские совместно с силовыми ведомствами установили граждан, которые, предположительно, причастны к организации схрона», — сообщил он.

Преступников привлекут к уголовной ответственности. Содержимое тайника передали бойцам Росгвардии.

Другой крупный схрон летом обнаружили в Голопристанском районе Херсонской области. Силовики откопали завернутый в пленку ручной противотанковый гранатомет, снаряды разных калибров, гранаты и другие образцы оружия.

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