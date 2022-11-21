Спецоперация 21 ноября 2022, 17:31 Регулярные силы НАТО замаскировались под ЧВК, чтобы воевать в Донбассе Офицер НМ ЛНР Марочко: регулярные силы НАТО участвуют в конфликте на Украине под видом ЧВК РИА «Новости»

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Регулярные силы НАТО ведут в Донбассе военные действия под видом частных военных. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что частных военных компаний насчитывается до десяти, они стали прикрытием регулярных сил НАТО, которые находятся на Украине. Одновременно, по словам Марочко, наблюдается рост числа наемников в подразделениях ВСУ.

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Он напомнил, что на Украине до начала СВО действовал иностранный легион из граждан Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.

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«Сейчас этот иностранный легион довольно-таки сильно был потрепан нашими войсками, и они разбились на более мелкие какие-то группы — от взвода до ротно-тактических групп», — отметил офицер Народной милиции ЛНР.

Наемники продолжают выполнять боевые задачи в Донбассе. Как правило, они выступают в качестве заградотрядов и штурмовых подразделений.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил об увеличении числа иностранных наемников на Запорожском направлении, написал RT.