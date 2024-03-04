04 марта 2024, 12:48
Регулярно и в режиме онлайн. В Кремле рассказали, как Путин получает данные об СВО
Песков сообщил, что Путин получает информацию об СВО в режиме онлайн
Президент Владимир Путин регулярно и в режиме онлайн получает сведения о ходе специальной операции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что речь идет в том числе об уничтожении американских танков Abrams. Таким образом Песков ответил на вопрос о том, известно ли Кремлю об успехах военных на поле боя.
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«Мы неоднократно говорили, что президент в режиме онлайн получает информацию о том, что происходит на фронте. Конечно, о примечательных успехах ему докладывается по линии военных. Это делается регулярно», — добавил пресс-секретарь президента.
В феврале Песков прокомментировал обстрел медиков под Угледаром со стороны Вооруженных сил Украины. Тогда представитель Кремля также сообщил, что Путин получает информацию об СВО в режиме онлайн.
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