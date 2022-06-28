Регионы России захотели помочь ЛНР восстановить города

Российские регионы выразили готовность оказать помощь в восстановлении городов Луганской Народной Республики Лисичанск, Северодонецк и Рубежное. Об этом ТАСС сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«У нас кандидаты есть практически на все регионы. Просто кто-то из них уже подписал соглашение, договоренности, начал кто-то уже это делать, кто-то составил планы. <…>. То, что у нас есть кандидаты на все территории, это абсолютный факт», — заявил Мирошник.

Он отметил, что договоренности с регионами находятся в разной стадии реализации — нет ни малейших сомнений, что интеграция произойдет.

Регионы России активно помогают восстанавливать разрушенные города в Донбассе. К работам по возрождению Ждановки в ДНР приступили строители и энергетики из Магаданской области. Регион взял шефство над городом, губернатор Сергей Носов посетил Ждановку и лично убедился в решимости колымчан помочь жителям Донбасса.