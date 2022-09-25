Референдумы в ДНР и ЛНР признали состоявшимися | 360°

Важное 25 сентября 2022, 21:34 Поделиться Telegram

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Viber Референдумы в ДНР и ЛНР признали состоявшимися Референдумы в ДНР и ЛНР признали состоявшимися после трех дней голосования РИА «Новости»

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Явка избирателей в ЛНР после трех дней голосования составила 76,09%, поэтому референдум признали состоявшимся, заявила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко. Согласно международному праву референдум считается состоявшимся, если в нем проголосовало 50% плюс один избиратель. В ДНР нужный показатель также набрался, сообщило РИА «Новости».

В ДНР проголосовали свыше 50% избирателей, заявил глава Общественной палаты республики Александр Кофман. Нарушений в ходе референдума не выявили. В республике также считают референдум состоявшимся.

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Голосование по вопросу о вхождении в состав России с 23 по 27 сентября проходит в Запорожской, Херсонской областях. Явка за три дня в Запорожье составила 51,55%, а в Херсонской области — 48,91%.

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Принять участие в референдуме можно и на территории Подмосковья — в регионе будут работать 11 участков. Там жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

Инициатива о проведении референдумов в республиках Донбасса и на освобожденных территориях принадлежала общественникам. Они попросили глав регионов поскорее организовать голосование в надежде, что это защитит их от украинской агрессии.

Кроме того, ВСУ атаковали центр Херсона, в результате удара, по предварительным данным, погиб экс-депутат Рады Алексей Журавко.

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