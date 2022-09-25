Референдумы в ДНР и ЛНР признали состоявшимися | 360°

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Референдумы в ДНР и ЛНР признали состоявшимися

Референдумы в ДНР и ЛНР признали состоявшимися после трех дней голосования

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Явка избирателей в ЛНР после трех дней голосования составила 76,09%, поэтому референдум признали состоявшимся, заявила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко. Согласно международному праву референдум считается состоявшимся, если в нем проголосовало 50% плюс один избиратель. В ДНР нужный показатель также набрался, сообщило РИА «Новости».

В ДНР проголосовали свыше 50% избирателей, заявил глава Общественной палаты республики Александр Кофман. Нарушений в ходе референдума не выявили. В республике также считают референдум состоявшимся.

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Голосование по вопросу о вхождении в состав России с 23 по 27 сентября проходит в Запорожской, Херсонской областях. Явка за три дня в Запорожье составила 51,55%, а в Херсонской области — 48,91%.

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Принять участие в референдуме можно и на территории Подмосковья — в регионе будут работать 11 участков. Там жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

Инициатива о проведении референдумов в республиках Донбасса и на освобожденных территориях принадлежала общественникам. Они попросили глав регионов поскорее организовать голосование в надежде, что это защитит их от украинской агрессии.

Однако бойцы ВСУ не прекращают обстрелы. Ранее члена выездного избиркома ранили при обстреле со стороны украинских националистов поселка Геологоразведка под Горловкой.

Кроме того, ВСУ атаковали центр Херсона, в результате удара, по предварительным данным, погиб экс-депутат Рады Алексей Журавко.

Референдум

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