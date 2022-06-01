Референдумы о присоединении к России могут пройти в Херсоне, Запорожье и Донбассе до конца года

Референдумы о присоединении Херсона, Запорожья и Донбасса с Россией в Донбассе, пройдут в этом году. Такое предположение в интервью РИА «Новости» сделал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Он отметил, что Россия включит эти регионы в свой состав, если жители освобожденных территорий примут такое решение. Такой исход референдумов Цеков назвал достаточно реалистичным.

«Я думаю, что все территории, которые контролирует Россия, они имеют очень большие шансы воссоединиться с РФ. Это изначально русские территории», — отметил он.

Цеков предположил, что с референдумами затягивать не будут. Он отметил, что этот процесс станет «довольно быстрым, в течение года». Также сенатор от Крыма намекнул на размах референдумов. По его мнению, «все может произойти в гораздо больших размерах».

С подобным мнением ранее выступил секретарь генерального совета «ЕР» Андрей Турчак. Его слова привел RT. Он заявил, что у него нет сомнений относительно вхождения Херсонской области, Запорожья и Донбасса в состав России.