Референдум в Херсонской области назначили на период с 23 по 27 сентября | 360°

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Референдум в Херсонской области назначили на период с 23 по 27 сентября

Глава ВГА Херсонской области Сальдо сообщил о дате референдума по вхождению в состав РФ

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Референдум по вопросу вхождения Херсонской области в состав России на правах субъекта федерации так же, как и в ДНР и ЛНР, назначили на период с 23 по 27 сентября. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители Херсонской области! Я как глава администрации Херсонской области подписал указ о референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации на правах полноправного субъекта единого государства», — написал он.

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Сальдо также обратился к России и другим странам с просьбой помочь помочь провести голосования.

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«Обращаюсь за помощью в проведении референдума к Российской Федерации и другим государствам с целью оказания содействия в наведении законного конституционного порядка на территории Херсонской области», — говорится в его заявлении.

Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимиру Сальдо с просьбой о немедленном проведении референдума. Люди заявили о желании присоединиться к России. Воссоединение с РФ там назвали торжеством исторической справедливости.

Накануне с аналогичными инициативами выступили в общественных палатах ЛНР и ДНР. Главы республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник обсудили возможность синхронизации дальнейших действий по организации указанных референдумов.

Референдум в Херсонской области 2022

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