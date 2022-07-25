Референдум о вхождении Херсонской области в состав России пройдет, несмотря на обстрелы. Он состоится в соответствии с законом, заявил РИА «Новости» замглавы военно-гражданской областной администрации Кирилл Стремоусов.

«Мы готовимся к проведению референдума. Он пройдет в любом случае. Референдум пройдет в законном поле, и его проведению никто не помешает», — сказал он.

Попытки обстрелов со стороны украинских войск он связал с желанием запугать население и сорвать голосование. Кирилл Стремоусов уверен, что люди все равно придут на избирательные участки и проголосуют за присоединение к России.

Власти Запорожской области заявили, что проведут референдум в первой половине сентября, одновременно с голосованием в Херсонской области. Регион освободили в середине марта. Армия Украины предприняла попытку контрнаступления на Херсонскую область, но она провалилась.