Пушилин назвал референдум о вхождении ДНР в состав России вопросом времени | 360°

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(обновлено: 07 сентября 2022, 21:02)

Пушилин назвал референдум о вхождении ДНР в состав России вопросом времени

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Сроки проведения референдума о вхождении Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав России является вопросом времени. Такое заявление в Telegram-канале сделал глава республики Денис Пушилин.

Таким образом он прокомментировал возможные сроки проведения голосования.

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Пушилин подчеркнул, что ДНР держит курс на Россию еще с 2014 года. Тогда в республике прошел референдум о независимости региона.

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«Знали еще в 2014 году, проводя референдум о государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики, что обязательно рано или поздно будет второй — реализующий нашу мечту вернуться домой, в большую страну», — написал Пушилин.

По его словам, со временем это желание только крепло. Он заявил, что дата референдума приближается с каждым метром, который отвоевывается на передовой спецоперации России на Украине.

Пушилин прикрепил к публикации высказывание секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. Тот заявил, что считает правильным провести голосование о вхождении Донбасса и освобожденных территорий Украины в состав России в День народного единства, 4 ноября.

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