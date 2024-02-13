Спецоперация 13 февраля 2024, 13:32 Редкие виды украинских БПЛА попали в руки российских специалистов Новое оборудование для украинских беспилотников попало в руки российских военных

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В руки российских военных попали редкие виды украинских беспилотников и навесное оборудование для дронов. Об этом сообщил РИА «Новости» специалист подразделения по борьбе с БПЛА.

«В наше распоряжение попали несколько образцов БПЛА противника. Некоторые из них можно назвать редкими экземплярами, это так называемые дроны-камикадзе», — отметил собеседник агентства.

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По его словам, специалисты получили приспособление для сброса снарядов с четырьмя слотами, благодаря которым дроны можно использовать не один раз.

Экспертам предстоит изучить тактико-технические характеристики беспилотников ВСУ, чтобы противодействовать им еще более эффективно.

Как рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинские боевики устраивают пункты управления дронами в частном секторе под Харьковом, где живут мирные горожане. Также противник устанавливает на крышах домов выносные антенны связи и управления БПЛА.